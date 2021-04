Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul de manele Dani Mocanu a fost condamnat la 6 luni de inchisoare cu executare pentru incitare la ura si discriminare intr-unul dintre videoclipurile sale, cu mesaj dur impotriva femeilor.

- Scandalul anului 2016 in care era implicat un eminent cadru medical din București a ținut titlurile presei. Medicul Gheorghe Burnei era prins in flagrant, luand mita, fiind ulterior arestat. In cazul medicului se dadea in decembrie 2019 o sentința, cu suspendare. Acum se pare ca o noua sentința in acst…

- Un barbat, de 47 ani, din Galati, a fost condamnat la un an de inchisoare cu executare si interzicerea unor drepturi, pentru uciderea fara drept, cu intentie, a unui caine, dar sentinta pronuntata de Judecatoria Galati pe 26 martie nu este definitiva. Potrivit IPJ Galati, faptele s-au petrecut in ianuarie…

- Astazi Curtea de Apel a dat o decizie dura pentru Ioana Basescu. Acuzata de instigare la delapidare si instigare la spalarea banilor, Ioana Basescu a primit cinci ani de inchisoare. Decizia este cu executare, dar poate fi atacata in instanța, la o data ulterioara. Ioana Basescu a primit lovitura de…

- Omul de afaceri Ioan Niculae, dat in urmarire naționala dupa ce a fost condamnat definitiv la inchisoare, a ajuns in Romania și urmeaza sa fie incarcerat, informeaza Hotnews . Patronul grupului Interagro a fost condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare cu executare, de Curtea de Apel București, pentru…

- Ioan Niculae a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare, in dosarul Interagro, pentru coruptie, cu un prejudiciu cu 11 milioane de lei. Miliardarul se afla in aceste momente in Italia, de unde a anuntat ca se va intoarce chiar astazi si se va preda. Initial, Ioan Niculae a fost condamnat…

- Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 5 ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani. In acelasi dosar, Gheorghe Bunea Stancu,…

