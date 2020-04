Stiri pe aceeasi tema

- Face ce face și șocheaza din nou! Dupa ce a fost amendat pentru ca nu a avut asupra lui declarația pe propria raspundere, Dani Mocanu intra din nou in vizorul presei. Manelistul a postat o fotografie alaturi de polițistul care l-a amendat, dupa ce acesta l-a invitat la.. șpriț! In plus, organul de poliția…

- Un barbat a intrat intr-o biserica din judetul Tulcea si l-a amenintat cu un pistol pe preot, el fiind deranjat de zgomotul produs prin oficierea slujbei religioase. Politistii chemati la fata locului au constatat ca pistolul era de fapt o bricheta, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat…

- Scene barbare intr-o comunitate de romi. Un luptator de la trupele speciale a fost atacat cu un topor de un barbat care s-a enervat ca poliția patruleaza pentru a se asigura ca izolarea la domiciliu dispusa prin ordonanțe militare este respectata. Scenele s-au petrecut in apropierea coloniei de romi…

- Doi barbati din localitatea timiseana Peciu Nou au fost arestati preventiv si sunt cercetati pentru ultraj, in cadrul unui dosar penal instrumentat la Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara, dupa ce au amenintat cu moartea doi agenti de politie rutiera, care i-au oprit in trafic pentru control.Judecatoria…

- Ancheta la Politia Capitalei dupa ce un barbat, care ar fi refuzat sa se legitimeze, a fost agresat de un politist in Bucuresti. Angajatul MAI care a intervenit va fi cercetat disciplinar.Politia Capitalei a anuntat ca a demarat o ancheta interna in cazul politistului care a agresat un barbat…

- Un polițist clujean este cercetat pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, acesta find acuzat ca a sustrat mai mutle unelte dintr-un magazin. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un agent de Poliție din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Hunedoara a fost trimis in judecata, miercuri, pentru comiterea infracțiunilor de luare de mita in forma continuata, fals in declarații in forma continuata și inșelaciune in…

- Polițistul sucevean, cercetat pentru luare de mita și trafic de influența pentru ca le cerea bani șoferilor și le promitea ca va interveni ca sa nu fie sancționați, dupa ce ar fi fost suprinși de camerele de supraveghere trecand pe roșu, a fost plasat de judecatorii Curții de Apel Suceava sub control…