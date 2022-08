Stiri pe aceeasi tema

- Un incident violent a avut loc noaptea trecuta intr-o benzinarie din Pitești. Mai mulți barbați inarmați cu arme albe au atacat o alta persoana pana cand au lasat-o lata. Printre atacatori se numara și manelistul Dani Mocanu, alaturi de frații sai!

- Autorul atacului asupra scriitorului Salman Rushdie comis vineri in timpul unei conferinte la New York, Hadi Matar, a fost pus sub acuzare sambata pentru tentativa de omor, fara posibilitatea eliberarii pe cautiune, relateaza Reuters.

- Barbatul care l-a injunghiat pe scriitorul Salman Rushdie a fost pus sub acuzare pentru tentativa de omor, dupa ce noaptea trecuta a fost transferat la penitenciarul Chautauqua, relateaza Daily Mail. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Dani Mocanu a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce joi, 28 iulie, i-au batut la ușa mascații și procurorii, scrie observatornews, citat de ziare.com Ei i-au percheziționat casa cautand probe intr-un dosar deschis dupa ce cantaretul a fost filmat cand ameninta cu o arma alba un tanar, intr-un club din…

- Dani Mocanu este in centrul unui scandal de proporții, dupa ce a lovit un fotbalist și i-a provocat traumatisme serioase. Mai apoi l-a amenințat pe acesta cu un cuțit, din cauza unei neințelegeri in parcare. Autoritațile s-au sesizat, manelistul a fost ridicat de mascați și casa lui este percheziționata.

- Soferul unui autovehicul de mare tonaj este cercetat pentru furt dupa ce a plecat dintr-o benzinarie din municipiul Ramnicu Sarat, unde a alimentat, fara a plati carburantul, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Buzau.

- Dani Mocanu și-a gasit fericirea in brațele unei tinere domnișoare, dupa numeroase aventuri și relații care par sa nu il fi implinit pe manelist. Acesta a postat un videoclip in timp ce o strange in brațe pe femeia care pare ca i-a “rapit” inima.