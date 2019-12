Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal uriaș a izbucnit la Serviciul Județean Ambulanța Caraș Severin, unde directorul unitații, Adrian Truica, este cercetat de procurorii DIICOT pentru ca iși amenința și șantaja fosta iubita.

- Un pas important a fost facut de magistratii care judeca dosarul lui Cosmin Dan, acuzat de uciderea prin incendiere a Valentinei Nica, fosta sa iubita, in apartamentul acesteia. Instanta a obtinut marturia cutremuratoare a adolescentului care s-a aflat in casa groazei in momentul in care inculpatul…

- In urma cu doua luni, Elena Ionescu, fosta solista a trupei Mandinga, a divorțat de tatal copilului sau. Solista a reușit sa depașeasca perioada grea din viața ei, și prin urmare, aceasta nu mai sufera absolut deloc dupa divorț.

- Elena Ionescu și Dragoș Razvan Stanciu au divorțat la doar un an jumatate de cand s-au casatorit și la un an de cand a venit pe lume fiul lor, Razvan. Cei doi au ramas in relații bune de dragul baiețelului, insa de curand fostul sau soț s-a afișat cu alta femeie, situație destul de neplacuta pentru…

- Un barbat din Suceava este cercetat dupa ce a incalcat ordinul de protectie emis de magistrati pentru ca acesta sa nu se mai apropie de fosta sa iubita. El a lovit-o pe femeie, a amenintat-o si i-ar fi spus ca il va ucide pe copilul pe care il au impreuna.