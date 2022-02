Stiri pe aceeasi tema

- Medicul ATI de la Spitalul General CF din Sibiu, Viorica Nicoara, vorbitoare de rusa si ucraineana, a anuntat, luni, ca se ofera sa ajute refugiatii din Ucraina, a declarat, pentru AGERPRES, directorul general al spitalului sibian, Horatiu Cojocaru. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primaria Cluj-Napoca a anunțat constituirea unui grup centralizat de sprijin pentru refugiații ucrainieni. Lista este una deschisa, iar reprezentanții autoritaților locale ne-au transmis datele de contact pentru inscrieri.

- Dupa ce Rusia a invadat Ucraina in dimineața zilei de joi, 24 februarie, mii de civili ucraineni au fugit din calea razboiului, ajungand la granița cu Romania. La Sighetul Marmației și Siret, romanii s-au mobilizat sa-i ajute pe vecinii lor, donand paturi, alimente, haine și obiecte de igiena pentru…

- Zalauanul Kiss Tibor a plecat sambata dimineata in jurul orei 2:00 spre vama Sighet pentru a ajuta refugiatii din Ucraina, dupa ora 4:30 au fost cateva persoane care au avut curajul sa intre in masina lui dupa ce au vorbit in limba engelza si au inteles ca romanii sunt acolo sa ajute. Tibor ne-a declarat,…

- Primaria capitalei deschide un punct de colectare a ajutorului pentru refugiați. In fiecare zi, intre orele 09:00-16:00, voluntarii Centrului Moldexpo vor primi mincare, paturi și haine calduroase. Primaria cere cetațenilor sa nu aduca produse care necesita tratament termic sau cu o durata scurta de…

- u avem nicio estimare de numar, dar sigur vom colabora cu autoritațile care se vor ocupa de primirea lor”, a declarat Parintele Adrian Morar, referent la Sectorul Social-Filantropic și Misionar al Episcopiei Maramureșului și Satmarului. Eparhia poate ajuta cu pachete de alimente din stocurile proprii…

- Un comisar de poliție din Timișoara a fost agresat și pus la pamant intr-un mall de un barbat cunoscut ca facand parte din mediul interlop. De fața erau și colegi ai lui, care nu au intervenit. Poliția Timiș a transmis ca ei nu au vrut ca acest conflict sa escaladeze, fiind vorba despre ''o corecta…

- Doua persoane au fost transportate la spital in urma unui accident care a avut loc, vineri, pe autostrada A1, in care au fost implicate doua autotrenuri, un utilaj de deszapezire si un autoturism, potrivit Politiei. "Accident rutier TIR (incarcat cu carne) cu autoturism pe A1, sensul de mers spre…