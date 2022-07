Stiri pe aceeasi tema

- Dani Mocanu, reținut de polițiști: Cunoscutul cantareț ar fi amenințat un tanar cu un cuțit Dani Mocanu, reținut de polițiști: Cunoscutul cantareț ar fi amenințat un tanar cu un cuțit Cunoscutul cantareț de manele, Dani Mocanu, a fost reținut de catre polițiști. Acesta ar fi acuzat de amenințare, tulburarea…

- Polițiștii s-ar fi autosesizat dupa ce pe Internet a aparut un clip in care Dani Mocanu ar fi amenințat cu un cuțit un tanar, intr-un club din Targu Mureș, conform unor surse. Astfel, politistii din Mures au facut, joi dimineața, o percheziție in Argeș, la casa lui Dani Mocanu, din Ștefanești, „intr-un…

- Polițiștii s-ar fi autosesizat dupa ce pe Internet a aparut un clip in care Dani Mocanu ar fi amenințat cu un cuțit un tanar, intr-un club din Targu Mureș, conform unor surse. Politistii din Mures au facut, joi dimineața, o percheziție in Argeș, la casa lui Dani Mocanu, din Ștefanești, "intr-un dosar…

- Aradeanul de 22 de ani care a ranit prin injunghierea cu un cutit, pe o strada din municipiul Constanta, un tanar de 27 de ani tot din judetul Arad, a fost retinut, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean, potrivit Agerpres.Potrivit IPJ Constanta, in cursul serii trecute, barbatul a fost…

- Retinut preventiv sub aspectul comiterii infracțiunilor de incalcarea ordinului de protecție, distrugere, tulburarea ordinii si liniștii publice și amenințare La data de 26 iunie a.c., in jurul orei 09:25, politistii din cadrul Politiei Orasului Calan au fost sesizați de o femeie…

- Polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara – Postul de Poliție Moșnița Noua au reținut ieri un barbat in varsta de 18 ani, banuit de comiterea unei infracțiuni de furt, in localitatea Moșnița Noua. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție…

- Un barbat in varsta de 49 de ani a fost reținut pentru 24 de ore pentru incalcarea ordinului de protecție. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul IPJ Timiș. „In data de 18 mai, in jurul orei 16:00, polițiștii orașului Jimbolia au fost sesizați de catre o femeie…

- Un tanar in varsta de 26 de ani din Balteni a fost retinut pentru 24 de ore, el fiind acuzat de tentativa la talharie calificata dupa ce ar fi incercat sa isi recupereze banii pierduti la jocurile de noroc prin amenintarea administratorului societatii care detine aparatele de tip slotmachine, se arata…