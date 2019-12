Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care ar fi provocat explozia la bancomatul din Polovragi și ar fi reușit astfel sa fure 177.000 de lei a fost arestat preventiv, joi, de magistrații Judecatoriei Novaci. Barbatul de 32 de ani nu a contestat deocamdata decizia. „Admite cererea formulata de Parchetul de pe langa…

- Daniel Vasile Balint, unul dintre fiii lui Vasile Balint, alias Sile Camataru, a fost reținut, miercuri seara, pentru 24 de ore, sub acuzația de conducere pe drumurile publice cu permisul suspendat și parasirea locului accidentului, anunța stirileprotv.ro.Pe numele fiului lui Sile Camataru…

- O femeie de 67 de ani, din Iasi, a fost inselata cu 6.000 de euro de mai multe persoane necunoscute, care au convins-o sa le trimita bani. Acestea au creat conturi false de Facebook si au convins-o pe femeie, medic iesit la pensie, ca vor sa vina in Romania sa investeasca in cercetarea medicala, a informat…

- Barbatul care și-a batut, marți, soția insarcinata in opt luni, a fost arestat preventiv, miercuri, de magistrații Judecatoriei Targu-Jiu. Decizia nu este definitiva. „Admite propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Targu-Jiu. Dispune arestarea…

La data de 13.11.2019, in jurul orei 05.00, polițiștii din Alexandria au fost sesizați de un barbat, in varsta de 44, din comuna Orbeasca, prin apel 112 cu privire la faptul ca, in timp ce se afla…

- Omul de afaceri Ovidiu Tender a fost eliberat, marti, din Penitenciarul Targu-Jiu, potrivit unor surse, dupa ce magistratii Judecatoriei Targu-Jiu au admis cererea acestuia de eliberare conditionata. "Admite cererea si propunerea de liberare conditionata privind petentul condamnat Tender Ovidiu Lucian.…

- Viorel Milcu a fost condamnat in 2018 in urma procesului intentat de o adolescenta de 16 ani. El a stat dupa gratii aproape doi ani. Judecatorii au decis sa-i accepte cererea de eliberare conditionata. Aceasta poate fi contestata in termen de trei zile. „Admite cererea de liberare conditionata formulata…