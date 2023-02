Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din data de 15 februarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, Mihai și Hatice discuta despre planuri de viitor și visuri. Mihai ii spune ca ea este motivul fericirii lui și ca este indragostit.

- Dani a ales sa meraga mai departe in cunoaștere cu Denisa și și-a anunțat hotararea la scurt timp dupa ce a mai avut un date cu Daiana. Decizia lui a lasat o urma de indoiala, insa, in urma unor marturisiri din casa Mireasa.

- Dani a avut parte de doua cunoașteri simultane cu Denisa și Daiana și a ales in emisia live de Mireasa de pe 14 februarie 2023 sa mearga mai departe cu Denisa. Ulterior, cei trei au fost invitați la Mireasa: Capriciile Iubirii.

- Situația a devenit din ce in ce mai complicata in cazul lui Dani, care a intrat in cunoaștere cu doua fete in casa Mireasa. In emisi live de Mireasa de pe 14 februarie 2023 baiatul a ales intre Daiana și Denisa.

- Dani este pus intr-o situație complicata, pentru ca deși se afla intr-o cunoaștere cu Denisa, acesta a spus ca vrea sa o cunoasca și pe Daiana. In emisia live de Mireasa de pe 13 februarie 2023, tanarul a spus ca s simte confuz.

- In ultima perioada, Deni și Viorel au avut parte de mai multe momente tensionate pe care tot incearca sa le lase in urma. Doar ca, mai este puțin pana la finalul competiției, iar cei doi au depus actele, pentru a putea spune „Da”. Viorel este de parere ca iubita sa nu este sigura pe relația cu el și…

- Paul și Roxana au vorbit despre limitele in relație, iar cei doi au spus ce au voie și ce nu au voie sa faca atunci cand se vor casatori. Paul nu este de acord ca Roxana sa aiba prieteni și sa iasa cu ei in oraș. Concurentul a dezvaluit la Mireasa- Capriciile Iubirii ce l-ar deranja in relație și a…

- In ediția de astazi de la Mireasa - Capriciile iubirii, telespectatorii au aflat ca Miruna a renunțat la inelul oferit de Cosmin. Cei doi au avut mai multe probleme și și-au anunțat desparțirea in urma cu puțin timp. Familiile concurenților au intervenit pentru a-și spune parerea despre idila acestora.