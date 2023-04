Stiri pe aceeasi tema

- Roberto, unul dintre cei mai controversați concurenți din casa Mireasa, acuzat de fosta iubita ca nu și-ar fi asumat rolul de tata, e convins ca iși va intalni sufletul pereche in Casa ”Mireasa”. Ce parere are tanarul in varsta de 23 de ani despre Iuliana, noua concurenta.

- Ultimele zile au fost tensionate pentru Hatice și Mihai. Și in ediția de astazi a emisiunii Mireasa, cei doi s-au contrazis, din nou, in timpul unei pauze publicitare. Se pare ca Hatice nu poate trece peste episodul in care ea și Mihai l-au jignit pe Roberto.

- Dupa ce, in urma cu doua zile, Hatice și Roberto și-au aruncat cuvinte grele in timpul unui task, cei doi au trecut prin alte momente tensionate. Concurentul este de parere ca Hatice are o influența negativa asupra lui Mihai, ca urmare a implicarii lor in tot mai multe conflicte.

- Giulia și Zain au spus ca iși doresc sa se cunoasca mai bine, dar se pare ca nu au ajuns la un numitor comun in ceea ce privește o posibila relație. Antonio și-a spus parerea despre cei doi, dupa ce a observat ca Zain este, mai degraba, respins de Giulia.

- Giulia și Roberto au decis sa se cunoasca mai bine, iar legatura lor a devenit și mai stransa, dupa ce, in urma cu doua zile, concurenta s-a simțit rau. Bunica Livia l-a atenționat pe Roberto, spunandu-i ca se grabește in privința Giuliei.

- Dupa ce Roberto a fost la un pas de a pleca acasa, au aparut noi discuții intre el și Sabrina. Concurentul s-a aratat interesat de una dintre concurente. Intr-o pauza publicitara, iubita lui Dima i-a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile.

- La petrecere, Roberto a inventat un joc al intrebarilor și concurenții au fost cei care au dat raspunsuri neașteptate. Irina a fost intrebata daca l-ar sarutat pe Bogdan in caz ca ar reveni in competiție, iar raspunsul ei a fost unul pozitiv și a marturisit ca ar forma și un cuplu cu el.

- Doamna Gianina, mama lui Roberto, a intervenit telefonic la Mireasa Capriciile Iubirii dupa ce Carmen, fosta iubita a fiului sau, care spune ca are un copil cu el, a facut declarații dure despre acesta.