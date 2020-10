Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș și Astra Giurgiu se infrunta vineri, 16 octombrie, in deschiderea rundei cu numarul 7 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Plus, Telekom Sport și Digi Sport. Vezi AICI programul etapei #7 din Liga 1 liveTEXT de la 21:00 » FC Argeș - Astra…

- Ionuț Badea nu mai este antrenorul echipei FC Argeș, înfrângerea cu Sepsi fiind decisiva. Formația piteșteana a acumulat un singur punct în primele șase etape, ocupând penultimul loc în Liga 1 la fotbal. Începând de luni, de pregatirea echipei pitestene…

- Denis Alibec (29 de ani) a decis sa ramana la Astra Giurgiu in turul acestui campionat, a dezvaluit președintele Dani Coman (41). Alibec a fost curtat insistent de Gaziantep, echipa antrenata de Marius Șumudica, cat și de Samsunspor, din liga secunda a Turciei, insa transferul sau a fost blocat de finanțatorul…

- Campionatul se va relua in aceasta saptamana, dupa mai bine de doua saptamani de pauza. Cluburile au facut insa pauza doar de la meciurile oficiale, nu și de la testarile pentru COVID-19, iar situațiile extrem de surprinzatoare care au aparut pe parcursul lunii iulie au continuat cu un caz care șocheaza…

- Incredibil! Meciul dintre Astra Giurgiu si Universitatea Craiova a fost amanat din nou. Initial, intalnirea trebuia sa se dispute sambata trecuta, dar au aparut cazurile de Covid-19 in tabara olteana si a fost reprogramat pentru astazi. Suporterii Stiintei au primit insa o noua veste proasta: un jucator…

- Meciul Astra - Universitatea Craiova, programat miercuri, de la ora 21:30, nu se mai disputa. Partida a fost amanata dupa ce un fotbalist de la Astra Giurgiu a fost diagnosticat cu coronavirus, informeaza Gazeta Sporturilor.Potrivit sursei citate, președintele Astrei, Dani Coman, a precizat ca jucatorul…

- Fundasul craiovean Valerica Gaman a ajuns la un acord cu Astra Giurgiu , el devenind liber dupa despartirea Al Shabab. „Valerica Gaman este, din nou, jucatorul echipei noastre. Aparatorul central in varsta de 31 de ani a semnat un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane. El vine din postura…

- Valerica Gaman (31 de ani, fundaș central) este aproape de revenirea in Liga 1, la Astra Giurgiu, echipa alaturi de care a caștigat titlul de campioana in sezonul 2015-2016. Ultima data la Al-Shabab (Arabia Saudita), stoperul a comunicat Astrei ca e de acord sa se intoarca in Romania, in cazul in care…