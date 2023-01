Stiri pe aceeasi tema

Fotbalistul roman Adrian Paun a marcat un gol pentru echipa Hapoel Beer-Sheva, care a invins-o pe Beitar Ierusalim cu 3-2, sambata seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 15-a a campionatului Israelului, potrivit Agerpres.

Dani Alves a devenit, vineri seara, la 39 de ani, 6 luni si 27 de zile, cel mai in varsta jucator care a evoluat vreodata la un turneu final al Cupei Mondiale pentru nationala Braziliei, conform news.ro.

Fotbalistul echipei Ural, Eric Bicfalvi, a inscris doua goluri in meciul castigat, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Torpedo Moscova, in grupele Cupei Rusiei, scrie news.ro.

Fotbalistul portughez Nuno Mendes are o problema musculara si ar putea rata meciul cu Ghana, programat joi, la Cupa Mondiala din Qatar, informeaza L'Equipe, potrivit news.ro.

Fostul președinte chinez Hu Jintao s-a certat in legatura cu anumite documentele oficiale, cu cateva momente inainte de a fi escortat afara de pe scena la o reuniune importanta a Partidului Comunist din Beijing.