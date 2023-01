Elevă de clasa a IX-a, agresată de colege în timpul orei de georgrafie

Un incident de hărțuire a avut loc la Colegiul Tehnic Apulum din Alba Iulia, între mai multe fete de clasa a IX-a. O elevă a... The post Elevă de clasa a IX-a, agresată de colege în timpul orei de georgrafie appeared first on Special Arad · ultimele știri… [citeste mai departe]