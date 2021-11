Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, vor semna un acord pentru transferul pacientilor cu forme severe si grave de COVID-19 in Republica Federala Germania, conform unei decizii luate duminica de CNSU.

- Pacienții romani bolnavi de COVID-19 intra pe mana nemților și a danezilor. O delegație medicala de la Ministerul Apararii din Germania a ajuns vineri in Romania și evalueaza cazurile grave de pacienți Covid aflate in unitațile de primiri urgențe. „Astazi a sosit o delegație de la Ministerul Apararii…

- Președintele Klaus Iohannis a facut un nou apel pro vaccinare, spunand ca este o „catastrofa” ce ni se intampla, asta dupa ce in vara spunea ca am reușit sa oprim pandemia. Mesajul a fost trimis pe Facebook. „Spitalele sunt arhipline, medicii, personalul medical lucreaza non-stop, locuri la terapie…

- Cinci pacienți COVID-19 in stare critica au fost transferați vineri in spitale din afara țarii – 2 pacienți aflați in UPU Cluj au fost transferați in Austria și alți 3 pacienți din UPU Iași in Polonia. Toți cei 5 aveau nevoie de asistența medicala intr-o secție de Terapie Intensiva, insa in spitalele…

- Zece pacienți din Cluj, infectați cu COVID, in secțiile de Terapie Intensiva, au fost transferați vineri in Austria, pentru continuarea tratamentului, transmite Rador. Pacienții au fost evaluați anterior de medici, pentru a se stabili daca pot rezista drumului pe cale aeriana. Transferul ar fi trebuit…

- Duminica, 17 octombrie 2021 au fost transferați alți 5 pacienți infectați cu SARS-Cov-2, in centrul universitar din Debrecen, Ungaria.Pacienții provin din unitațile sanitare aflate in județul Bihor.Pana in prezent, un numar de 25 pacienți au fost transferați și se afla deja in secțiile ATI din centrele…

- Alți cinci pacienți cu COVID-19 vor fi transferați, duminica, in Ungaria, a anunțat Ministerul Sanatații. Pacienții provin din spitalele județului Bihor și vor ajunge in centrul universitar din Debrecen. Pana in prezent, un numar de 25 pacienți au fost transferați și se afla deja in secțiile ATI din…

- Raed Arafat a anuntat vineri ca patru pacienti infectati cu noul coronavirus vor fi transferati din Bucuresti la Targu Mures. "Intre 1 si 8 septembrie am avut 50 de solicitari de transfer, intre 9 si 17 septembrie - 206 solicitari de transfer, iar intre 18 si 23 septembrie - 535 de solicitari…