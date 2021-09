Danezii revin începînd de vineri la viaţa de dinainte de pandemie Danemarca renunta aproape complet incepind de vineri la restrictiile adoptate pentru a combate maladia COVID-19, iar locuitorii sai revin la viata de dinainte de pandemie: nu mai trebuie sa poarte masti de protectie, nu mai au nevoie de pasaport sanitar, angajatii firmelor revin in birouri, iar concertele pot fi organizate in prezenta a zeci de mii de fani. Cu siguranta sintem in avangarda noi, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

