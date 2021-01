Stiri pe aceeasi tema

- Țara cu cea mai lunga istorie de dobânzi negative ale bancii centrale va oferi proprietarilor de locuințe credite pe 20 de ani cu o dobânda fixa de 0%, relateaza Bloomberg.Clienții bancii daneze Nordea Bank vor putea de marți sa acceseze credite ipotecare la aceasta rata, Danemarca…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Gorj, prin serviciul de ocupare Eures, vine in preajma sarbatorilor de iarna cu o noua oferta a locurilor de munca in strainatate. De data aceasta, Danemarca are nevoie de personal medical pen...

- Danemarca a decis sacrificarea a 25.000 de pasari, dupa ce la o ferma au fost depistate cazuri de gripa aviara. Criza aviara vine la numai cateva zile dupa ce toate nurcile din țara nordica au fost sacrificate pentru ca puteau transmite o varianta modificata a coronavirusului.

- Autoritatile daneze au criticat planul Comisiei Europene privind instituirea unui salariu minim, sustinand ca acest plan va submina un model national al pietei muncii care este popular atat in randul sindicatelor cat si al angajatorilor, transmite Bloomberg.