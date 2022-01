Danezii construiesc cea mai mare centrală geotermală din Uniunea Europeană Compania Innargi, o divizie a grupului danez AP Moller Holding, va construi cea mai mare centrala geotermala din Uniunea Europeana la Aarhus, al doilea cel mai mare oras din Danemarca, potrivit DPA. Firma a semnat un acord pe 30 de ani pentru a construi si opera viitoarea centrala geotermala la Aarhus, ceea ce constituie o “alternativa sustenabila la biomasa, carbune si gaze naturale”. “Credem ca tari precum Danemarca, Germania si Polonia ofera conditiile subterane adecvate pentru a reduce in mod semnificativ necesarul de importuri de carbune, gaze si biomasa”, a declarat directorul general de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

