Danezii au petrecut Paștele catolic în parcuri și la plajă. Distanță socială pe pătură Duminica Paștelui catolic a fost una insorita, dar rece, in Danemarca. Locuitorii din Copenhaga au ieșit la malul Marii Baltice, fie s-au dus in cel mare parc din Copenhaga unde au facut bai de soare. Polițiștii și angajații primariei au dat dovada de indulgența, mai ales ca, incepand din 15 aprilie Danemarca a anunțat ca va relaxa masurile de izolare. Danezii au respectat cat au putut de bine recomandarile autoritaților in ceea ce privește distanțarea sociala pe timp de pandemie cu coronavirus. Le-au privit ca pe niște obligații. Din acest motiv, peste doar doua zile (n.r. 15 aprilie), vor fi… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

