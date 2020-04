Stiri pe aceeasi tema

- Doua elemente mari vom avea de surmontat in criza actuala, respectiv lichiditatea, adica resursa existenta in piata, si abordarea prudentiala, a declarat, miercuri presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin Danescu, potrivit Agerpres. "In criza aceasta vom avea doua elemente…

- "Daca in perioada 11-20 martie 2020 retragerile de numerar, de la BNR, ale institutiilor de credit, pentru a acoperi cererea populatiei si a intreprinderilor, au atins nivelul record de 4,4 miliarde de lei (de doua ori mai mult decat in decembrie 2019, perioada sarbatorilor de iarna), in ultimele…

- Florin Citu, Ministrul Finantelor Publice, a anunțat ca e in discuții cu BNR și cu sistemul bancar pentru a gasi o soluție pentru clienții bancilor, care sa fie prezentata in 2 zile, in contextul pandemiei de coronavirus. „Este o veste foarte buna pentru romani, Suntem foarte aproape de o solutie pentru…

- Soluții pe timp de criza. Negocierile dintre consumatori si banci se pot desfasura in ciuda pandemiei de coronavirus, anunta Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Soluțiile gasite sunt discuțiile prin e-mail si telefon, iar numarul de cereri si de dosare formate…

- Presedintele de onoare al Asociatiei Romane a Bancilor, Radu Grațian Ghețea, a declarat, marți, ca studiile de impact sunt omise inainte de lansarea unui proiect de lege in dezbatere și ca aceasta noțiune este aproape straina in Romania, anunța MEDIAFAX.Președintele de onoare al Asociatiei…

- Economia Romaniei este tinuta la mijloc in aceasta situatie contextuala politica mai agitata, iar industria bancara doreste sa aduca in discutie mai des economia, macar la egalitate cu politica, pentru ca aceasta creeaza bunastare, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Florin Danescu,…

- Noul ministru al finantelor, Florin Citu, vrea sa reduca salariile sefilor bancilor de stat, CEC Bank si EximBank, la circa 5.800 de euro pe luna de la peste 15.000 de euro pe luna. In acest moment, directorul general (CEO) al CEC Bank este Bogdan Neacsu, iar directorul general al EximBank este Traian…