- Directoratul Național de Securitate Cibernetica – DNSC atrage atenția asupra faptului ca utilizatori din Romania continua sa fie vizați de mesaje cu oferte false de angajare, special create de infractori cibernetici. ”Obiectivul principal pentru propagarea unor astfel de mesaje este sa provoace curiozitatea…

- Politica Chinei „zero Covid” nu este sustenabila, a declarat șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Avand in vedere „comportamentul virusului”, o schimbare in abordare ar fi „foarte importanta”, a adaugat el.

- Acum se pune problema, este un lucru bun, privind recunoașterea diplomelor ucrainenilor. Statul roman trebuia sa gandeasca din primele zile, spune Romulus Badea, vicepreședinte al Patronatului importatorilor de forța de munca și partener SoterandPartners.

- De cațiva ani Romania se afla in plin razboi informațional iar romanii au devenit victime sigure. Ne sunt manipulate propriile emoții și am ajuns sa distribuim masiv și fara discernamant, pe rețelele sociale, date false creand astfel haos. Puțini sunt cei care verifica o informație inainte de a da share.…

- Autoritatile au promis ca vor deconta cheltuielile celor care gazduiesc refugiati! Numai ca totul a ramas, deocamdata, pe hartie. Antreprenorii din HoReCa sunt indemnati, mai nou, sa indrume refugiatii spre adaposturile oferite de stat. Iar ei vor fi luati in calcul abia dupa ce nu vor mai fi locuri…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Iasi, ca Spitalul de Boli Infectioase din Constanta ar trebui sa reintre in circuitul public.Ministrul a mentionat totodata importanta pastrarii echipelor medicale.Eu unul am vizitat acest spital…

- Autoritatile ar trebui sa sisteze programul de racordare gratuita a consumatorilor romani la reteaua de gaze, intrucat acest lucru duce la majorarea preturilor pentru toata lumea, prin socializarea costurilor, precum si la cresterea importurilor, a afirmat, luni, 7 martie, Dumitru Chisalita, presedintele…

- Pe Internet exista site-uri care copiaza identitatea vizuala a unor companii bancare, magazine online sau platforme de tip marketplace, dar care in realitate gazduiesc pagini de phishing, potrivit unui comunicat postat luni, pe Facebook, de Directoratul National de Securitate Cibernetica. ,,Atentie…