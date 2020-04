Stiri pe aceeasi tema

- Doua elemente mari vom avea de surmontat in criza actuala, respectiv lichiditatea, adica resursa existenta in piata, si abordarea prudentiala, a declarat, miercuri presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin Danescu, potrivit Agerpres. "In criza aceasta vom avea doua elemente…

- Bancherii critica amanarea generalizata a plații ratelor. Danescu (ARB): Masurile individuale și analiza fiecarui client erau cea mai buna administrare a resurselor financiare Masurile individuale si analiza dosarului de credit al fiecarui client, a necesitatii fiecaruia, ar fi fost cea mai buna administrare…

- Masurile individuale si analiza dosarului de credit al fiecarui client, a necesitatii fiecaruia, ar fi fost cea mai buna administrare a resurselor financiare, sustine presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin Danescu la Digi 24.

- Bancile nu sunt de acord cu amanarea ratelor cu 9 luni pentru toti romanii afectati de criza coronavirusului, precizand ca nu ajuta economia, populatia, companiile si slabesc sistemul bancar. In schimb, acestea cer ca solutiile sa fie individuale si asigura ca vor sprijini prin orice masuri…

- "(...) Firmele de transport rutier din Romania vor fi grav afectate din cauza epidemiei cu noul coronavirus (...) din estimarile UNTRR, in cazul transportului rutier national de persoane - linii regulate - numarul de pasageri a scazut cu 50%, iar pentru transportul de persoane ocazional scaderea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit la Realitatea TV, despare posibila suspendare a cursurilor, dupa ce primul caz de infecție cu coronavirus a fost confirmat, sambata, la București.”Daca e cazul ca Inspectoratul (n.r. - Inspectoratul Școlar al Municipiului București) sa anunțe,…

- Economia Romaniei este tinuta la mijloc in aceasta situatie contextuala politica mai agitata, iar industria bancara doreste sa aduca in discutie mai des economia, macar la egalitate cu politica, pentru ca aceasta creeaza bunastare, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Florin Danescu,…