Stiri pe aceeasi tema

- In Republica Moldova vor fi utilizate datele din registrul cu numele pasagerilor in domeniul transportului aerian. Proiectul de lege care presupune acest lucru a fost examinat la ședința de astazi a Comisiei securitate naționala, aparare și ordine publica și va fi propus spre adoptare in plenul Parlamentului.…

- Companiile aeriene vor fi obligate sa transmita, in prealabil, datele despre calatori catre Unitatea de Informații privind Pasagerii, care va fi instituita in cadrul Poliției de Frontiera. O hotarare, in acest sens, a fost aprobata de Executiv in vederea consolidarii securitații interne, prevenirii…

- Stimulentele oferite de Guvernul american pentru a creste consumul de combustibili mai prietenosi cu mediul au creat o noua piata pentru uleiul de gatit folosit provenit din China, astfel ca in ultimele 12 luni importurile SUA s-au ridicat la aproape 390 de milioane de dolari, si continua sa creasca…

- Departamentul american pentru Sanatate si Servicii Umane (HHS) a anuntat miercuri ca va incepe sa distribuie din nou teste COVID-19 in regim de gratuitate catre populatia din intreaga tara, informeaza Reuters.Incepand din 25 septembrie, familiile americane vor putea din nou sa comande patru teste…

- Grupurile de supermarketuri din Franta ar putea cere producatorilor de produse alimentare reduceri de preturi intre 2% si 5% in cadrul urmatoarelor negocieri, a declarat miercuri in Parlament Thierry Cotillard, presedintele retailerului Les Mousquetaires, transmite Reuters.Retailerii francezi au criticat…

- Guvernul italian, care se confrunta cu un aflux de migranti, va adopta luni o serie de masuri prin care va fi extinsa perioada in care migrantii ilegali pot fi tinuti in detentie si va spori numarul persoanelor repatriate, au anuntat oficialitati de la Roma, citate de Reuters.

- Guvernul danez a anunțat, vineri, ca va propune un nou proiect de lege prin care va deveni ilegala arderea Coranului in spații publice, o parte a efortului intreprins de țara nordica pentru a dezescalada tensiunile cu țarile musulmane, relateaza Reuters.

- Nivelul de alerta terorista a fost ridicat de autoritațile suedeze la patru din cinci in contextul temerilor legate de securitate, dupa mai multe cazuri in care au fost arse exemplare din Coran care au provocat indignare mai ales in randul musulmanilor, relateaza The Guardian și Reuters.Decizia de creștere…