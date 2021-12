Danemarca vrea să închirieze pușcării în Kosovo pentru a trimite sute de deținuți străini Danemarca vrea sa inchirieze celule de inchisoare in Kosovo pentru a trimite acolo cateva sute de detinuti, a indicat miercuri, 15 decembrie, guvernul de la Copenhaga, prezentand un nou plan pentru a stopa tendinta de supraaglomerare carcerala din aceasta țara. Acest proiect intenționeaza sa „inchirieze 300 de locuri de inchisoare in Kosovo” pentru a trimite […] The post Danemarca vrea sa inchirieze pușcarii in Kosovo pentru a trimite sute de deținuți straini first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca doreste sa inchirieze celule de inchisoare in Kosovo pentru a trimite acolo 300 de detinuti. Planul a fost prezentat de guvernul de la Copenhaga, in condițiile in care inchisorile din regatul scandinav sunt supraaglomerate.

- Danemarca doreste sa inchirieze celule de inchisoare in Kosovo pentru a trimite acolo 300 de detinuti, a indicat miercuri guvernul de la Copenhaga, prezentand un nou plan pentru a stopa tendinta de supraaglomerare a inchisorilor din regatul scandinav, noteaza AFP. Acest proiectul prevede "inchirierea…

- Danemarca doreste sa inchirieze celule de inchisoare in Kosovo pentru a trimite acolo 300 de detinuti, a indicat miercuri guvernul de la Copenhaga, prezentand un nou plan pentru a stopa tendinta de supraaglomerare a inchisorilor din regatul scandinav, noteaza AFP. Acest proiectul prevede "inchirierea…

- Inger Stojberg a fost gasita vinovata de incalcarea deliberata a legii privind responsabilitatea ministeriala. Pedeapsa este inchisoare cu executare pentru 60 de zile, a stabilit Curtea speciala de justitie de la Copenhaga.In procesul inceput in septembrie, cei 26 de judecatori ai acestei instante,…

- Inger Stojberg a fost gasita vinovata de incalcarea deliberata a legii privind responsabilitatea ministeriala. Pedeapsa este inchisoare cu executare pentru 60 de zile, a stabilit Curtea speciala de justitie de la Copenhaga.In procesul inceput in septembrie, cei 26 de judecatori ai acestei instante,…

- Inger Stojberg, fost ministru danez al imigratiei, cunoscuta pentru pozitia sa dura în acest domeniu, a fost condamnata luni la 60 de zile de închisoare în legatura cu separarea unor cupluri de solicitanti de azil minori, relateaza agențiile internaționale, preluate de Agerpres.Sentinta…

- Un vrancean de 33 de ani, originar din Odobești, va fi adus in țara in catușe, dupa ce a fost condamnat definitiv in Danemarca la 7 ani de inchisoare cu executare, iar aceasta țara nu mai vrea sa il țina pe cheltuiala sa. Inchis intr-un penitenciar din Copenhaga, Danemarca, pentru vatamare corporala…

- Danemarca a descoperit probabil noua varianta de coronavirus Omicron la doua persoane sosite din Africa de Sud, a anuntat sâmbata ministerul sanatatii de la Copenhaga, transmit Reuters și Agerpres. "Autoritatile (sanitare) au o suspiciune rezonabila ca avem primele doua cazuri ale noii variante…