Danemarca vrea gard la granita cu Germania!

Stiri pe aceeasi tema

- Prin Mehedinti s-a incercat aducerea a trei autoturisme BMW, Opel, respectiv Seat, Timisul exceleaza ca numar: prin Sectorul Moravita a fost adusa o semiremorca, pe la Sannicolau Mare – trei ATV-uri, un autoturism si o autoutilitara marca Iveco, iar la Jimbolia a fost ridicat un autoturism…

- Acordul din Germania privind mentinerea migrantilor in facilitati ale politiei timp de 48 de ore, la granita de sud cu Austria, a survenit dupa cele de la finele lui iunie de la summitul UE de a infiinta o serie de "centre controlate" pe teritoriul lor pentru a gestiona situatia migrantilor salvati…

- 12 state partenere, Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia si Statele Unite ale Americii, transmit autoritatilor romane un mesaj comun prin care cer sa nu fie slabit statul de drept prin modificarea Codurilor penale si de procedura.

- Masa salariala din Romania (calculata ca totalitatea salariilor nete si a contributiilor sociale si impozitele aferente veniturilor din salarii) a ajuns la 36% din PIB anul trecut, arata datele Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene, noteaza Ziarul Financiar. In tot acest timp, mai scrie…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va debuta in Grupa D a Campionatului European din Franta, chiar de Ziua Nationala, cu reprezentativa Cehiei. In 3 decembrie, va intalni Germania, iar in 5 decembrie detinatoarea titlului, Norvegia.Programul complet al Grupei D, la Brest, este urmatorul:…

- ​In UE peste 2,5 milioane de oameni lucreaza in producția de automobile și componente auto, Germania avand peste 850.000 de angajați și Franța, peste 200.000. Cehia și Slovacia au cei mai mulți angajați in industria auto, raportat la populația totala, iar Romania este pe cinci. Cipru, Grecia și Danemarca…

- Selectionatele Suediei si Danemarcei, fost adversara a Romaniei in campania de calificare pentru Cupa Mondiala 2018, au incheiat la egalitate, 0-0, intr-un meci de pregatire pentru competitia din Rusia, sambata la Solna (Suedia). Danemarca va fi una din adversarele Frantei la Mondialul…

- Ministerul de Externe din Turcia a acuzat Germania de un standard dublu pentru ca a permis organizarea unui mars al partidului de opozitie pro-kurd HDP in Koln, dupa ce a interzis politicienilor aflati la conducerea Turciei sa organizeze evenimente de campanie