Stiri pe aceeasi tema

- Politia belgiana a arestat 132 de persoane, sambata, in timpul dispersarii unui miting impotriva restrictiilor de sanatate dintr-un parc din Bruxelles, care a fost interzis de autoritati, potrivit unui bilant oficial publicat duminica, informeaza AFP.

- Represiunea juntei militare birmane impotriva manifestatiilor pentru democratie din Myanmar s-a soldat sambata cu cel puțin 114 de morti, printre care și un baiețel de cinci ani. A fost cea mai sangeroasa zi de lalovitura de stat militara produsa pe 1 februarie . ONU, SUA, Uniunea Europeana si Marea…

- Guvernul Suediei a anuntat miercuri ca va ridica interdictia generala de intrare pe teritoriul suedez pentru tarile vecine Danemarca si Norvegia, interdictie ce fusese introdusa pentru a stavili raspandirea variantei britanice de coronavirus, informeaza dpa. Interdictia, in vigoare din ianuarie, va…

- Danemarca a raportat sambata doua cazuri de cadre medicale descoperite cu cheaguri de sange și hemoragie cerebrala dupa vaccinarea cu serul AstraZeneca, informeaza Hotnews , care citeaza Reuters. Potrivit sursei citate, un angajat al autoritații care gestioneaza spitalele publice din Copenhaga a murit.…

- Cele mai mici castiguri salariale medii lunare din UE se inregistreaza in Romania și Bulgaria. Castigurile salariale brute lunare variaza considerabil in randul statelor din Uniunea Europeana. In 2018, castigurile salariale medii lunare variau de la 4.057 euro in Danemarca si 3.671 euro in Luxemburg,…

- Numarul noptilor petrecute de turistii straini in structurile de primire turistica a scazut in toate tarile membre UE in 2020 comparativ cu 2019 , insa cele mai afectate de scaderea turismului sunt Cipru și Romania. Daca la nivelul statelor membre a fost inregistrat un declin de 68% in 2020 fața de…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat vineri suspendarea imunizarii populatiei impotriva COVID-19 cu vaccinul de la AstraZeneca, la o zi dupa decizii similare din Danemarca, Islanda si Norvegia pe fondul unor cazuri grave de formare a unor cheaguri de singe, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Am…

- Douazeci si trei de persoane au fost arestate la Dublin, la o manifestatie impotriva izolarii si masurilor impuse in lupta impotriva COVID-19, la care au avut loc violente, condamnata de catre premierul Micheal Martin, relateaza AFP.