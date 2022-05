Danemarca va trimite Ucrainei rachete Harpoon pentru a debloca portul Odesa

Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca s-a angajat sa furnizeze rachete Harpoon Ucrainei, care incearca sa contracareze blocada navala rusa a portului Odesa, vital pentru exporturile de grau ale Ucrainei, a declarat luni șeful Pentagonului, Lloyd Austin. 20 de țari s-au angajat sa furnizeze arme suplimentare Ucrainei pentru a contracara…

- Danemarca s-a angajat sa furnizeze rachete Harpoon Ucrainei, care incearca sa contracareze blocada impusa de marina rusa asupra portului Odesa, vital pentru exporturile de grau, a anuntat luni seful Pentagonului, informeaza marti AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Danemarca s-a angajat sa furnizeze rachete Harpoon Ucrainei, care incearca sa contracareze blocada impusa de marina rusa asupra portului Odesa, vital pentru exporturile de grau, a anuntat luni seful Pentagonului, informeaza marti AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Militarii ucraineni au probleme in menținerea ritmului antrenarii noilor recruți pentru folosirea armelor antitanc Javelin livrate de SUA Ucrainei, a avertizat senatoarea americana Lisa Murkowski, in cadrul unei audieri in Congresul SUA a secretarului american al Apararii, Lloyd Austin și a șefului…

- Pentagonul a invitat 40 de tari aliate sa se intalneasca in Germania marti pentru a discuta despre nevoile de securitate pe termen lung ale Ucrainei, transmite AFP. Ministrii ai apararii si generali cu rang inalt din 20 de tari, membre sau nu ale NATO, au acceptat deja invitatia secretarului american…

- Pentagonul a invitat 40 de tari aliate sa se intalneasca in Germania marti pentru a discuta despre nevoile de securitate pe termen lung ale Ucrainei, transmite AFP. Ministrii ai apararii si generali cu rang inalt din 20 de tari, membre sau nu ale NATO, au acceptat deja invitatia secretarului american…

- Statele Unite vor desfasura in Slovacia un sistem antiracheta Patriot si efective militare pentru operarea acestuia, dupa cum a anuntat secretarul american al apararii, Lloyd Austin, intr-un comunicat preluat de Reuters. „Durata desfasurarii nu a fost inca fixata, deoarece continuam sa ne consultam…

- Germania a decis sa-si creasca livrarile de armament Ucrainei devastate de razboi si sa-i trimita 2.700 de rachete antiaeriene suplimentare, declara o sursa guvernamentala germana AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…