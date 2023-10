Danemarca va relua producția de muniție după o pauză de 55 de ani Danemarca va relua producția de muniție dupa o pauza de 55 de ani in singura fabrica de armament din țara. Aceasta fusese dezafectata și statul a rascumparat-o de la ultimul ei proprietar, potrivit Reuters preluat de mediafax. Ministerul danez al Apararii intenționeaza sa reporneasca producția de muniție dupa o pauza de 55 de ani pentru a-și asigura aprovizionarea interna, in condițiile in care razboiul din Ucraina provoaca o cerere crescuta de echipamente militare in Europa. Ministerul a anunțat sambata ca a incheiat un acord pentru a cumpara o fabrica de armament dezafectata din nord-vestul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

