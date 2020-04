Danemarca va relaxa o parte dintre restricţiile impuse pentru combaterea răspândirii coronavirusului Danemarca va relaxa o parte dintre restrictiile impuse pentru combaterea raspandirii coronavirusului, a anuntat luni prim-ministrul Mette Frederiksen, vorbind despre 'prima faza prudenta a redeschiderii' activitatilor, transmite dpa, potrivit Agerpres. Astfel, vor fi redeschise cresele, gradinitele, iar elevii de pana la clasa a 6-a vor putea reveni la scoala de la data de 15 aprilie, a precizat sefa guvernului. Ea i-a prevenit totusi pe danezi ca trebuie sa se pregateasca sa traiasca cu unele restrictii vreme de mai multe luni din cauza pandemiei. Danemarca a fost una dintre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

