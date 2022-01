Stiri pe aceeasi tema

- Romanii utilizatori de Revolut din 49 de tari au trimis catre Romania, in 2021, 316 milioane de euro, in crestere cu 79% fata de 2020, potrivit datelor Revolut, citate de Agerpres . Suma medie trimisa de un roman utilizator Revolut a fost de 3.258 de euro in 2021, in crestere cu 5% fata de 2020. Conform…

- Peste 14.000 de tone de deseuri, oprite in 2021 la intrarea in Romania, anunta Politia de Frontiera, care precizeaza ca cele mai multe incidente au fost la frontiera cu Bulgaria. Transporturile privind din tari din Europa, dar si din Asia si din America de Nord, potrivit news.ro. ”In anul…

- Danemarca a anuntat luni semnarea unei declaratii de intentie ce vizeaza trimiterea a 300 de deținuți in Kosovo, in schimbul unei plati de 15 milioane de euro anual, o tranzactie inedita pentru Copenhaga, relateaza AFP. „Guvernul kosovar si-a exprimat intentia de a pune la dispozitia regatului Danemarcei…

- Statele membre ale Consiliului Nordic s-au angajat miercuri sa coopereze strans dupa o perioada prelungita de inchideri ale frontierelor dintre ele pe fondul pandemiei de COVID-19, transmite dpa. Membrii Consiliului Nordic impartasesc o viziune comuna despre a deveni regiunea cea mai sustenabila…