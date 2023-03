Stiri pe aceeasi tema

- Peste douazeci si patru de ambasade si Reprezentanta Comisiei Europene in Romania au semnat o declaratie comuna de Ziua Internationala a FemeiiVa prezentam in continuare continutul integral al declaratiei:Prezenta declaratie comuna este semnata de urmatoarele ambasade si reprezentante internationale…

- Informațiile provin din datele privind excesul de mortalitate publicate pe data de 17 februarie de Eurostat, pe baza unei colectari saptamanale de date despre decese. In decembrie 2022, excesul de mortalitate a continuat sa varieze intre statele membre UE. Romania și Bulgaria (-5,5%, -6%) au inregistrat…

- Intreaga Uniune Europeana se afla intr-o criza accentuata, iar datele Eurostat spun ca PIB-ul european nu a avut nici macar un procent de creștere in trimestul 4 al anului 2022. Pe de alta parte, deși membre al UE, state, precum Danemarca, Germania, Irlanda și, surprinzator, Romania, au resmițit o creștere…

- Operatorul sistemului german de transport de gaze Gascade și omologul sau belgian Fluxys au declarat ca vor construi o conducta de hidrogen ecologic in Marea Nordului. De asemenea, țara se alatura proiectului H2Med cu intenția de a extinde conducta planificata pana la granița sa, anunța balkangreenenergynews.com.…

- Explozia s-a produs vineri seara intr-o zona din nordul Lituaniei, la conducta principala de gaz Amber Grid care leaga cele doua state baltice, relateaza radiodifuzorul public lituanian LRT și Reuters. Nu au fost raportate victime.Deflagrația a fost raportata in jurul orei locale 17.00, in satul Pasvalio…

- Pentru mulți dintre romani, transportul public reprezinta unica soluție de mobilitate urbana. Din pacate, pe fondul unei infrastructuri și a unei organizari defectuoase, calatoriile zilnice cu autobuzul, troleibuzul, tramvaiul ori cu metroul sunt de multe ori experiențe deloc placute.Sistemul de transport…

- Din 2010 și pana in prezent, prețurile locuințelor din Romania au inregistrat o majorare net inferioara fața de media europeana, sub jumatatea acesteia.Pe parcursul lui 2022, prețurile locuințelor din țara noastra au continuat sa creasca, chiar daca ritmul a mai scazut in trimestrul III fața…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera 40 locuri de munca vacante, in diverse domenii/țari. Cele mai multe sunt in Danemarca. Germania – 2 locuri de munca: tehnician electronist pentru energia și tehnologia cladirilor, electrician; Norvegia – 8 locuri de munca : montator calificat bucatarie…