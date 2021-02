Danemarca va construi în Marea Nordului „prima insulă energetică” Prima insula energetica din lume va avea 120.000 de metri patrati, dar exista speranta ca suprafata ei sa fie de trei ori mai mare. Va fi un centru pentru 200 de turbine eoliene gigant. Acesta este cel mai mare proiect de constructie din istoria daneza. El costa, estimativ, 28 de miliarde de euro. Situata la 80 de kilometri in larg, insula artificiala va fi detinuta cel putin pe jumatate de stat, iar in parte de sectorul privat. De aici va fi livrata energie electrica atat pentru danezi, cat si pentru retele din tari invecinate. Nu a fost anuntata o lista a acestor state, insa, potrivit profesorului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

