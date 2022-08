Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a trimis mercenari pe linia frontului din Ucraina, un semn clar ca duce lipsa de infanteriști din armata regulata, a scris vineri Ministerul britanic al Apararii, potrivit Reuters, in timp ce Kievul iși intensifica ofensiva din sudul țarii prin care incearca sa elibereze regiunea Herson de sub…

- Rusia mobilizeaza militarii rezerviști din intreaga țara sa mearga pe frontul din Ucraina, potrivit serviciilor de informații britanice. Multe dintre unitațile de rezerviști sunt trimise pe front cu vehicule blindate din depozitele armatei ruse.

- Serviciul de securitate ucrainean a anunțat, marti, ca a arestat un fost agent KGB sovietic care a ajutat la dirijarea atacurilor cu rachete rusesti care au ucis peste 50 de soldati la o unitate militara din vestul tarii in luna martie, informeaza Reuters. Fostul agent KGB a trimis rușilor locațiile…

- Serviciul de securitate ucrainean a anunțat ca a arestat un fost agent KGB care a ajutat la dirijarea unor atacuri cu rachete rusești care au ucis peste 50 de militari in vestul Ucrainei, in luna martie, relateaza Reuters.

- Oficiali ucraineni au confirmat vineri ca trupele ruse au ocupat complet localitatea Hirske situata la sud de orasul important strategic Lisiceansk in regiunea Lugansk, in timp ce Rusia afirma ca a incercuit circa 2.000 de soldati ucraineni in acea zona, relateaza Reuters. Dupa pierderea orasului Hirske…

- Peste 1.000 de soldați ucraineni care s-au predat in orașul port asediat Mariupol au fost transferați in Rusia pentru investigații, potrivit unei surse din poliția rusa, informeaza Reuters . Daca se confirma, știrea ar putea sa afecteze și mai mult negocierile de pace dintre cele doua tabere. Kievul…

- Un tribunal ucrainean a condamnat, marți, doi militari ruși la 11 ani și jumatate de inchisoare pentru ca au tras cu lansatoare multiple de racheta asupra zonelor civile din Harkov, relateaza Reuters. Cei doi militari ruși capturați, Alexander Bobikin și Alexander Ivanov, au fost gasiți vinovați de…

- Presedintele Joe Biden a autorizat redesfasurarea a sute de soldati americani in Somalia, au declarat luni doi oficiali americani, dupa ce Donald Trump ordonase la finalul presedintiei sale retragerea trupelor SUA din statul african, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…