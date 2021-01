Stiri pe aceeasi tema

- O banca din Danemarca, tara cu cea mai lunga perioada in care dobanda de politica monetara a bancii centrale este negativa, a inceput sa ofere credite ipotecare pe 20 de ani cu dobanda fixa zero, transmite Bloomberg.

- România a încheiat CE de handbal feminin pe un dezamagitor loc 12 (cel mai slab din istoria participarilor la turneul final european). La câteva zile dupa acest rezultat, Alexandru Dedu (președintele FRH) a vorbit despre parcursul tricolorelor din Danemarca, dar și despre posibila…

- Guvernul spaniol analizeaza o posibila scurtare a programului de lucru, cat si o reducere a saptamanii de lucru la patru zile, a anuntat vicepremierul Pablo Iglesias, noteaza Bloomberg, citat de Digi 24.Reprezentanții guvernului de la Madrid analizeaza propunerea unei scurtari a programului de lucru…

- Europa se confrunta cu un excedent de carne de porc, in conditiile in care pandemia de coronavirus si pesta porcina africana au redus vanzarile, ceea ce face ca preturile sa scada, sustine Bloomberg, citata de Agerpres.Germania, cel mai mare producator de carne de porc din UE, a fost exclusa de pe o…

- ​Bancile și-au modificat sistemele informatice și și-au stabilit fluxurile operaționale, dând drumul oficial programului Noua Casa. La un credit de 200.000 de lei lua pe 25 de ani, prima rata ar fi de 1074 lei (la BRD) sau de 1178 de lei (la Raiffeisen Bank). BCR ne-a trimis un exemplu de credit…