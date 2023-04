Stiri pe aceeasi tema

- „Copenhaga crede cu fermitate ca Occidentul este capabil sa infranga militar Rusia in Ucraina. Danemarca nu se gandeste la soarta pe care o va infrunta Ucraina si cetatenii sai in cazul unei escalade ulterioare a conflictului. Pe baza unor astfel de perceptii, Copenhaga in prezent nu are linii rosii…

- "Am putea livra cel putin un batalion (de tancuri de lupta Leopard 2) in primele patru luni ale acestui an - poate trei - si atunci trebuie, desigur, sa actionam cat mai repede posibil", a spus Pistorius, precizand ca un batalion este format din 31 de tancuri.La aproape un an de la declansarea invaziei…

- Danemarca, Germania și Tarile de Jos pun in comun fonduri pentru a reconditiona si echipa cel puțin 100 de tancuri vechi Leopard 1 din stocurile industriei de aparare, care urmeaza a fi furnizate Ucrainei, releva o declaratie comuna publicata marti, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai…

- “Coaliția tancurilor are acum 12 membri. Pot estima ca in primul val de livrari, forțele armate ucrainene vor primi intre 120 și 140 de tancuri occidentale”, a declarat Kuleba, citat de The Guardian . Mai multe țari occidentale s-au angajat saptamana trecuta sa furnizeze Ucrainei tancuri de fabricație…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a declarat marți ca țarile aliate Ucrainei care dispun de tancuri grele Leopard ar putea incepe sa antreneze trupele ucrainene in utilizarea acestora, chiar daca Germania nu și-a dat inca aprobarea pentru livrarea lor catre Kiev. „Am incurajat in mod expres…

- Ambasadorul rus in Letonia, Mihail Vanin, a fost informat luni, 23 ianuarie, ca statul baltic a decis sa reduca nivelul relațiilor diplomatice cu Moscova. Astfel, diplomatul rus va parasi Letonia pana la finalul lunii februarie, iar ambasadorul leton la Moscova se va intoarce, și el, in țara sa, relateaza…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca Germania va continua sa susțina Ucraina. Afirmația vine la cateva zile dupa ce aliații occidentali au temperat speranțele Ucrainei de a primi un transport rapid de tancuri de lupta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Tancurile de fabricație germana Leopard pe care Polonia și alte țari europene vor sa le dea Kievului nu vor pleca spre zonele in care trupele ucrainene sunt angajate in lupte crancene cu trupele ruse. Occidentalii prezenți la Ramstein, transmite corespondentul RFI, și-au multiplicat vineri declarațiile…