Danemarca și Germania au arestat 14 suspecți de terorism Danemarca și Germania au anunțat vineri arestarea a 14 suspecți banuiți ca puneau la cale un atac terorist de inspirație islamista vizand o țara europeana care nu a fost numita. Cazul ramane invaluit in secretul anchetei și puține detalii au fost facute publice, relateaza Euronews . Danemarca a dejucat un complot terorist, in urma unei ample operațiuni lansate la sfarșitul saptamanii trecute in suburbii ale capitalei Copenhaga, a anunțat vineri Serviciul de Informații și Securitate (PET). Intre timp, 13 persoane banuite ca planificau un atentat cu bomba au fost arestate in Danemarca și un al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

