- Duminica seara, de la ora 22:00, sunt programate ultimele doua meciuri in Grupa A la Campionatul European. Liderul Germania intalnește Elveția intr-un meci pentru prima poziție, in timp ce Scoția și Ungaria se dueleaza pentru șansa de a continua in optimi. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile…

- Astazi, cu incepere de la ora 16:00, Slovenia va da piept cu Serbia in etapa a doua a fazei grupelor de la EURO 2024. Va fi o confruntare cruciala, mai ales pentru sarbi, care au pierdut in prima etapa in fata Angliei cu 0-1. Slovenii au scos un rezultat de egalitate cu Danemarca, scor 1-1 si au acumulat…

- Danemarca - Anglia, meci din etapa a 2-a, din Grupa C, va avea loc joi, de la ora 19:00, și va fi transmis liveTEXT de GSP.ro și la televizor de catre PRO Arena. Reeditarea semifinalei de la EURO 2020, desfașurat in 2021 din cauza pandemiei de COVID-19, va fi al doilea meci al zilei și al grupei dupa…

- Slovenia - Serbia, meci contand pentru etapa a 2-a din Grupa C a Campionatului European din 2024, va avea loc joi, pe 20 iunie, de la ora 16:00, și va fi transmis liveTEXT de GSP.ro și in direct la televizor de catre PRO TV. Confruntarea are loc inaintea duelului dintre celelalte echipe din grupa, Danemarca…

- Echipa naționala a Serbiei participa pentru prima oara la turneul final al Campionatelor Europene de cand a devenit națiune independenta. Este, de asemenea, și singura „naționala” la care joaca doi frați: Sergej Milinkovic-Savic și Vanja Milinkovic-Savic. Serbia va juca la Euro 2024 in Grupa C, alaturi…

- Program Campionatul European de Fotbal 2024! Pe 14 iunie, de maine intr-o luna va incepe mult așteptatul Campionat European de Fotbal . Unul din marile evenimente sportive ale anului de pe continent (alaturi de Jocurile Olimpice de vara de la Paris ), evenimentul UEFA organizat de Germania va ține pana…

- Naționala Romaniei și-a aflat și ultima adversara din grupa de la Campionatul European, in grupa „tricolorilor” ajungand Ucraina, cea care a invins Islanda in finala barajului, scor 2-1 # Va fi cea de-a patra prezența consecutiva a ucrainenilor la Campionatul European # Din grupa mai fac parte Belgia…