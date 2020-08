Danemarca: Şeful serviciului de informaţii externe, suspendat din funcţie Seful Serviciului de informatii externe din Danemarca a fost suspendat din functie dupa ce un organism de supraveghere independent a descoperit ca institutia respectiva a incalcat legislatia daneza, transmite luni dpa. Serviciul de informatii externe danez are atributii si cu privire la informatiile militare. Organismul de supraveghere, Consiliul de supraveghere a activitatii de intelligence din Danemarca (DIOB), a informat luni ca Serviciul de informatii militare a realizat operatiuni care au incalcat legea, inclusiv colectarea si difuzarea de informatii private despre cetateni danezi. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

