Danemarca s-a calificat în optimile Euro 2020, după o victorie clară în fața Rusiei. Cu inima pentru Eriksen Danemarca s-a trezit din șocul provocat de incidentul cu Christian Eriksen și a reușit o victorie senzaționala in fața Rusiei, scor 4-1, luni seara, 22 iunie, la Copenhaga, in ultimul meci din grupa B. Ajutați și de Belgia, care a invins Finlanda, 2-0, danezii merg mai departe grație golaverajului. In optimile de finala vor intalni Țara Galilor, sambata, 26 iunie, la Amsterdam. Cu moralul zdruncinat de momentele horror cu Christian Eriksen, care s-a prabușit pe gazon in disputa inaugurala cu Finlanda, Danemarca pierduse primele doua meciuri la Euro 2020: 0-1 cu Finlanda și 0-2 cu Belgia. O țara… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

