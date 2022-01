Danemarca relaxează restricţiile anti-COVID-19. Liber la teatru și concerte, dar cu mască și vaccin Dupa ce au fost inchise timp de o luna, in Danemarca, s-au redeschis, duminica, locurile de divertisment si culturale, in contextul relaxarii restrictiilor anti-COVID-19, in pofida unui numar mare de contaminari, informeaza dpa. Decizia se refera la muzee, gradini zoologice, parcuri de divertisment, sali de cinema, de teatru si de concerte. Acestea din urma se vor deschide pentru prima data dupa patru saptamani, chiar daca au fost impuse limite in ceea ce priveste capacitatea.Trebuie menționat totuși faptul ca in majoritatea locurilor vizitatorii trebuie sa poarte masca si sa faca dovada, prin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

