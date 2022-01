Danemarca redeschide locurile de divertisment şi culturale, în pofida numărului mare de contaminări Locurile de divertisment si culturale de pe teritoriul Danemarcei s-au redeschis duminica, dupa ce au fost închise timp de o luna, în conditiile în care guvernul danez a relaxat restrictiile anti-COVID-19, în pofida unui numar mare de contaminari, informeaza dpa, citata de Agerpres. Publicul a fost întâmpinat din nou la muzee, gradini zoologice si parcuri divertisment. Salile de cinema, de teatru si de concerte vor putea de asemenea sa deschida pentru prima data dupa patru saptamâni, chiar daca au fost impuse limite în ceea ce priveste capacitatea.



