Stiri pe aceeasi tema

- Daca doriti sa contractati un credit sau un imprumut in alta tara din Uniunea Europeana e bine sa stiti ca bancile ar putea manifesta reticenta fata de rezidentii altor tari decat cea in care se afla sediul bancii sau chiar fata de rezidentii aceleiasi tari care lucreaza in alta tara din UE.

- Gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit anul trecut peste 200 miliarde euro (echivalentul a 1,3% din PIB-ul Uniunii Europene) pentru „comunicatii” (servicii postale si de telefonie si fax), ceea ce reprezinta 2,3% din cheltuielile totale de consum ale gospodariilor, arata datele Eurostat , publicate…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit anul trecut peste 200 miliarde euro (echivalentul a 1,3% din PIB-ul Uniunii Europene) pentru "comunicatii" (servicii postale si de telefonie si fax), ceea ce reprezinta 2,3% din cheltuielile totale de consum ale gospodariilor, arata datele Eurostat,…

- (P) 4 pași catre echilibrul financiar Atingerea unui echilibru financiar reprezinta cel mai important obiectiv al unui individ. Cu toții ne dorim o viață liniștită și fără griji, iar gestionarea eficientă a finanțelor personale este cea mai importantă…

- Danemarca va accelera adoptarea unei legi care sa permita statului sa retraga cetatenia daneza persoanelor cu dubla nationalitate care au plecat sa lupte in strainatate in cadrul unor grupari militante precum Statul Islamic in Siria si Irak, a declarat luni premierul danez Mette Frederiksen.…

- Modificarea OUG 60/2009 adoptata marti prevede introducerea pragului de venit pentru beneficiarii programului. La data solicitarii creditului garantat, veniturile nete lunare ale beneficiarului individual sau ale beneficiarului impreuna cu sotul sau sotia nu pot depasi valoarea de 4.500 lei. Pentru…

- Banca Naționala anunța ca indicele de referința in funcție de care se calculeaza dobanzile creditelor in lei a urcat la 2,66% pe an Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 2,66% pe an, in crestere fata de cel publicat in urma cu trei luni, de…

- Indicele de referința pentru creditele consumatorilor (IRCC) anunțat de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) a urcat la 2,66%, astfel ca romanii cu imprumuturi vor trebui sa plateasca rate mai mari. Reamintim, IRCC a fost introdus cu scopul de a inlocui indicele ROBOR la formarea dobanzilor pentru…