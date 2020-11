Ministrul danez al alimentatiei si agriculturii, Mogens Jensen, si-a anuntat miercuri demisia din cauza pierderii sprijinului deputatilor in urma unui ordin ilegal de sacrificare a 17 milioane de nurci din crescatorii, transmite Reuters. 'L-am informat astazi pe prim-ministru (Mette Frederiksen) ca doresc sa demisionez din guvern. Imi dau seama ca nu exista sprijinul necesar pentru mine in randul partidelor parlamentare', a scris Jensen pe Twitter. Gestul sau survine in timp ce guvernul se confrunta cu cea mai mare criza de pana acum din timpul pandemiei dupa ce a ordonat fara baza legala…