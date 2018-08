Legea care interzice purtarea valului integral islamic (burqa sau niqab) in spatiul public a intrat in vigoare miercuri in Danemarca, unde orice persoana care poarta un vesmant ce ii acopera fata este pasibila acum de amenda, relateaza AFP.

Pentru oponentii sai, aceasta lege este o incalcare a libertatii de alegere a femeilor, in timp ce pentru aparatorii sai este o masura care va permite o mai buna integrare a musulmanilor in societatea daneza. Persoanele care poarta burqa, val care acopera integral fata, sau niqab, care lasa dezgolita doar portiunea din jurul ochilor, in spatiul public…