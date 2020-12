Danemarca închide școlile, barurile și restaurantele până în ianuarie Școlile, liceele, barurile, cafenelele și restaurantele vor fi inchise in 38 de municipalitați daneze, printre care Copenhaga și celelalte doua mari orașe ale țarii, in incercarea de a stopa raspandirea Covid-19, scrie hotnews . „Infecția este prea ridicata și situația prea preocupanta. Drept urmare, trebuie sa luam masuri pentru a controla infectarea și, deci, epidemia”, a afirmat intr-o conferința de presa Mette Frederiksen, premierul acestei țari. Aceasta le-a cerut danezilor sa se rezume la intalniri de maximum zece persoane de Craciun și de Anul nou. Restricțiile, in vigoare pana pe 3 ianuarie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

