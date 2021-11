Stiri pe aceeasi tema

- „Daca aceasta situatie continua, va arunca in aer toate previziunile noastre de pana acum”, a adaugat ministrul, potrivit Reuters .Cifrele facute publice, miercuri, de Ministerul Sanatatii de la Varsovia arata 5.559 de cazuri nou inregistrate in decurs de 24 de ore si 75 de persoane decedate in legatura…

- Numarul noilor cazuri de infectare cu coronavirus din Israel a scazut semnificativ la cateva luni de la debutul campaniei de administrare a celei de-a treia doze de vaccin, relateaza agenția dpa, citata de Agerpres. Ministerul Sanatatii a raportat luni 2.653 de cazuri noi pentru ziua precedenta. Israel…

- Fostul ministru al sanatații, Nelu Tataru, a declarat luni seara, la Digi24, ca romanii inca „joaca” dupa regulile de anul trecut, uitand ca au la dispoziție vaccinul. Potrivit lui Tataru, restricțiile pentru Romania nu vor intarzia sa apara, asta pentru ca statele UE cu rate de imunizare care depașesc…

- Ministerul Sanatații de la Kiev a anunțat vineri depistarea a 6.624 de cazuri noi de coronavirus, cel mai mare numar de infectari din ultimele patru luni. In ultimele 24 de ore, in Ucraina au fost prelucrate 75.280 de teste. La raportarea din ziua precedenta, autoritațile ucrainene au anunțat 5.744…

- Municipiul Cluj-Napoca a intrat într-o perioada de observație, timp de 48 de ore, dupa ce a depașit pragul de 2 cazuri de îmolnavire cu COVID-19 la 1.000 de locuitori. Acest lucru înseamna ca orașul transilvanean ar trebui sa intre în…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat ca daca va fi nevoie sa fie instituite restrictii de circulatie pe fondul cresterii numarului de cazuri de COVID-19, acestea nu vor viza persoanele vaccinate, informeaza news.ro. Ioana Mihaila a fost intrebata sambata, ce masuri ar putea fi luate in cazul…

- Japonia a anuntat joi suspendarea utilizarii a 1,63 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 produse de compania americana Moderna, dupa semnalarea prezentei unor impuritati in trei loturi distribuite in tara, relateaza AFP. Grupul farmaceutic nipon Takeda, care importa si distribuie in Japonia…

- Noi restrictii sanitare au intrat in vigoare duminica in Israel, avand in vedere cresterea numarului de infectii cu coronavirus, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Mastile sunt din nou obligatorii pentru evenimentele in aer liber cu mai mult de 100 de participanti si chiar si la evenimentele cu mai…