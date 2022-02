Danemarca EXCLUDE doza 4 anti-Covid. Țara se apropie de finalizarea campaniei de imunizare Aceste motive au fost deja invocate de autoritatile daneze pentru ridicarea in urma cu zece zile a tuturor restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, Danemarca devenind astfel prima tara din Europa care adopta acest tip de masuri, relateaza Agerpres, care citeaza EFE. Ministerul Sanatatii, care prevede sa incheie programul de vaccinare in aceasta primavara, recomanda insa vaccinarea tuturor copiilor cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani, contrar celorlalte tari scandinave si Germaniei si ignorand opozitia unora dintre medici si a parintilor danezi. Danemarca, una dintre tarile cu cele mai… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca a exclus vineri posibilitatea de a administra cea de-a patra doza de vaccin anti-COVID-19 si nu va oferi doza „booster” persoanelor cu varste sub 18 ani, datorita ratei inalte de imunizare a populatiei, unui pericol mai mic pe care il presupune varianta Omicron si stagnarii evolutiei numarului…

- Este explozie de infecții Covid in Danemarca dupa ridicarea restricțiilor. au fost inregistrate intre 40.000 si 55.000 de noi cazuri pozitive de coronavirus pe zi. Danemarca a inregistrat ieri un numar de 55.000 de infectii cu coronavirus, iar buletinul medical spune ca acest numar va creste constant.…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta duminica, pe baza datelor existente, ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat sub 1.000 de cazuri noi de COVID-19 si au fost raportate 17 decese. In Bucuresti, incidenta cazurilor a crescut de la 0,72 la 0,79. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat ca varianta Omicron a coronavirusului ar putea coplesi sistemele de sanatate, chiar daca studiile sugereaza ca declanseaza o boala mai usoara, potrivit The Guardian. Franta a raportat aproape 180.000 de cazuri in 24 de ore, un record, iar Marea…

- La fel ca in mai multe tari europene in ultimele zile, un numar record de contaminari s-a inregistrat luni in Grecia, de 9.284, determinand guvernul acestei tari sa adopte noi restrictii.De acum va fi nevoie ca personalul din industria de alimentatie publica, precum si toate persoanele care vor dori…

- Italia a raportat sambata al treilea record consecutiv de cazuri de Covid-19. Au fost inregistrate in ultimele 24 de ore 54.762 de cazuri, fața de 50.599 cu o zi inainte, a anunțat Ministerul Sanatații, citat de Reuters. Numarul deceselor cauzate de coronavirus a crescut sambata la 144, fața de 141,…

- Ministerul Sanatații anunța despre decesul altor 35 de moldoveni din cauza Covid-19. Din numarul total raportat, un singur deces a fost inregistrat astazi, fiind vorba despre un barbat de 72 de ani din mun. Chișinau. Bilanțul in țara ajunge la 8950.

- Germanii vor fi ”vaccinați, vindecați sau morți” pana la sfarșitul acestei ierni din cauza creșterii cazurilor de Covid-19, avertizeaza, luni, Jens Spahn, ministrul german al Sanatații, transmite AFP. Ministrul Spahn i-a indemnat pe conaționali sa se vaccineze din cauza raspandirii accelerate a variantei…