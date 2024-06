Danemarca devine prima țară cu „taxa pe flatulență”: un model pentru România? Aspiram de ani buni la modelul nordic, nu fara temei. Iata ca Danemarca devine prima țara din lume care introduce „taxa pe flatulența”, o masura revoluționara menita sa reduca emisiile de metan și dioxid de carbon provenite de la vaci, oi și porci. Aceasta inițiativa ambițioasa face parte din strategia naționala a Danemarcei de a […] The post Danemarca devine prima țara cu „taxa pe flatulența”: un model pentru Romania? appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

