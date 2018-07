Stiri pe aceeasi tema

- Fotbaliștii naționalei Moldovei continua pregatirile pentru amicalele cu Congo și Armenia. Antrenamentul "tricolorilor" a fost precedat de o acțiune sociala cu participarea copiilor de la Centrul pentru copiii din familiile social-vulnerabile "La Via".

- Planuri noi, in Danemarca, pentru copiii din zone cu numar mare de migranți. Ei vor fi obligați sa mearga la creșa, gradinița sau școala timp de 25 de ore pe saptamana, de la varsta de un an.

- Copiii care intra fara forme legale pe teritoriu american vor fi separati de rudele lor, a avertizat ministrul Justitiei, Jeff Sessions, reafirmand politica de ”toleranta zero” pentru imigratia clandestina afisata de administratia Trump. ”Nu vrem sa separam familiile, dar nu vrem ca familiile sa vina…

- Protestatarii au pus amenzile primite de la Jandarmerie intr-un brad la MAI, in a treia zi de Paște. Printre manifestanți s-au numarat Malin Bot și Cristian Dide, doi dintre protestatarii de profesie care participa de luni bune la toate acțiunile din strada. Vezi galeria foto + 2 + 2 Protestul a avut…

- Mesajul Presedintelui Romaniei de Ziua Internationala a Romilor. Klaus Iohannis a transmis sambata, 7 aprilie, cateva ganduri, in Sambata Mare. „De Ziua Internationala a Romilor, transmit gandurile mele bune cetațenilor de etnie roma din țara noastra! Ca in fiecare an, 8 aprilie constituie și un prilej…

- Minodora s-a pregatit ca la carte pentru paște. Ea le-a aratat fanilor cum și-a decorat casa. Cantareața de muzica de petrecere Minodora, care este casatorita și are un baiat , este foarte atenta la fiecare detaliu atunci cand este vorba despre vreo sarbatoare. Fie ca este Craciun sau paște, Minodora,…

- Vacanța la Ierusalim. Istorie, distracție, gastronomie, shopping… Poate suna bizar, pentru ca atunci cand te gandești la Orașul Sfant ii asociezi mai degraba cuvantul pelerinaj. Un pelerinaj pe un traseu despre care ai citit in Biblie sau, cel care ți se pare cel puțin familiar din ajunul Invierii,…

- In preajma Sfintelor Sarbatori de Paști, ofiterii Serviciului de Informatii si Securitate au adus bucurie si speranta in sufletele oamenilor cu care soarta a fost mult prea crunta. Acestia au mers cu daruri la Internatul pentru copii cu deficiente mintale din orasul Orhei.