Stiri pe aceeasi tema

- Condamnatii la inchisoare pe viata nu vor mai fi autorizati sa lege noi relatii amoroase in primii zece ani de la condamnarea lor, pentru a evita fenomenul "grupies" (fani) ai criminalilor, a anuntat miercuri Ministerul Justitiei al Danemarcei. "In ultimii ani, am vazut exemple respingatoare de detinuti,…

- Condamnatii la închisoare pe viata în Danemarca nu vor mai fi autorizati sa lege noi relatii amoroase în primii zece ani de la condamnarea lor, pentru a evita fenomenul „groupies” (fani) ai criminalilor, a anuntat miercuri Ministerul Justitiei din aceasta țara.„În…

- Condamnatii la inchisoare pe viata nu vor mai putea sa lege noi relatii amoroase in primii zece ani de la condamnarea lor, pentru a evita fenomenul "grupies" (fani) ai criminalilor, a anuntat miercuri Ministerul Justitiei al Danemarcei.

- Condamnatii la inchisoare pe viata nu vor mai fi autorizati sa lege noi relatii amoroase in primii zece ani de la condamnarea lor, pentru a evita fenomenul "grupies" (fani) ai criminalilor, a anuntat miercuri Ministerul Justitiei al Danemarcei, informeaza AFP. "In ultimii ani, am vazut exemple…

- Condamnatii la inchisoare pe viata nu vor mai putea sa lege noi relatii amoroase in primii zece ani de la condamnarea lor, pentru a evita fenomenul "grupies" (fani) ai criminalilor, a anuntat miercuri Ministerul Justitiei al Danemarcei.

- Condamnatii la inchisoare pe viata nu vor mai fi autorizati sa lege noi relatii amoroase in primii zece ani de la condamnarea lor, pentru a evita fenomenul "grupies" (fani) ai criminalilor, a anuntat miercuri Ministerul Justitiei al Danemarcei, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "In ultimii ani,…

- In urma cu ani de zile, mai exact in 2008, Alex Velea a participat la „Dansez pentru tine”, celebra emisiune de la Pro TV, alaturi de Cristina Stoicescu. Cei doi au dansat pentru Cristina Ciobanașu, pentru a-i oferi ei și familiei sale un trai mai bun. De atunci, viața Cristinei Ciobanașu s-a schimbat…

- Pentru controversatul edil al Sectorului 3, Robert Negoița, a devenit o obișnuința sa foloseasca banii publici pentru a-și face imagine achitand sume uriașe pentru publicitate la mai multe trusturi TV, posturi de radio, presa scrisa și on-line. Numai in 2019 și 2020, primarul Robert Negoița a „tocat”…