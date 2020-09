Danemarca cere Tunisiei să primească 27 de migranți salvați de pe Mdeiterana Guvernul danez a insistat joi ca Tunisia sa-i primeasca pe cei 27 de migranti salvati in urma cu cinci saptamani din apele Mediteranei de cargoul Maersk Etienne sub pavilion danez, pe care niciun port nu vrea sa-l lase sa acosteze, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Analiza guvernului danez este aceea ca Tunisia ar trebui sa-si onoreze responsabilitatile si sa primeasca cele 27 de persoane", sustine Ministerul pentru Imigratie si Integrare danez intr-o declaratie scrisa. Aceasta analiza "se bazeaza in special pe faptul ca destinatia prevazuta a navei era Tunisia si ca migrantii au fost salvati… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

