- Danemarca a invitat consortiul Nord Stream sa participe la recuperarea unui obiect cilindric gasit in apropiere de gazoductul Nord Stream 2, la sase luni dupa operatiunea de sabotaj care a produs explozii la conductele din Marea Baltica.

- Danemarca a invitat joi operatorul gazoductului Nord Stream 2, controlat de Rusia, sa ajute la recuperarea unui obiect neidentificat gasit in apropierea singurei conducte de gaz ramase intacte sub Marea Baltica, relateaza Reuters, citat de news.ro.Saptamana trecuta, autoritatile daneze au declarat…

- Kremlinul susține ca nu crede in existența unui ''Dr. Evil'' pro-ucrainean, care s-ar afla in spatele atacului terorist de la Nord Stream, relateaza TASS, informeaza agenția RADOR.Kremlinul nu crede ca actori nestatali pro-ucraineni s-ar putea afla in spatele exploziilor de la gazoductele Nord Stream…

- Noi informatii analizate de autoritatile americane si dezvaluite marti de cotidianul The New York Times sugereaza ca un "grup pro-ucrainean" ar putea fi responsabil pentru sabotarea conductelor Nord Stream 1 si 2, care au fost avariate de patru explozii subacvatice in septembrie anul trecut, relateaza…

- Anchetatorii germani inca nu au nicio dovada in aceasta etapa ca Rusia a fost in spatele exploziilor de la gazoductele Nord Stream 1 si 2 din Marea Baltica, informeaza sambata agentia DPA.

- Flacarile s-au ridicat la aproximativ 160 de picioare (50 de metri) in aer dupa o explozie a unei conducte de gaz care leaga Lituania și Letonia ce a fost afectata de vineri (13 ianuarie), a aratat videoclipul. Vilmantas Vitkauskas, directorul centrului de gestionare a crizelor din Lituania, a declarat…

- O inregistrare video publicata de televiziunea publica lituaniana LRT arata un incendiu care se manifesta la locul exploziei, in regiunea Panevezys din nordul Lituaniei. Fire caught on video from the blast from the gas pipeline connecting Lithuania and Latvia Public broadcaster LRT reports that the…

- Rusia s-a intrebat joi daca Suedia are ‘ceva de ascuns’ in legatura cu exploziile care au avariat gazoductele Nord Stream anul trecut, in timp ce a criticat Stockholmul pentru ca nu a impartasit informatii in cadrul investigatiilor in curs cu privire la aceste deflagratii, relateaza Reuters. Autoritatile…